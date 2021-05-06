С пятницы, 7 мая, отменяется "красный" уровень эпидемической опасности н а территории двух областей Украины - Запорожской и Полтавской. Такое решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"(отменить - Ред.) с 00 часов 00 минут 7 мая 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Запорожской и Полтавской областей. Также применить на территории Запорожской и Полтавской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 6 апреля, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области покинули "красную" зону карантина. А после того, как завтра "пожелтеют" Полтавская и Запорожская области, в "красной" зоне останется только Сумская. При этом, по мнению экспертов, в Европе Украина продолжает оставаться одной из стран с наиболее критическими показателями заболеваемости Covid-19.

Также мы сообщали, что в Украине до 1 июля планируют запустить ковид-сертификаты.