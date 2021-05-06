Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который позволит лишить административные суды полномочий останавливать решения Службы безопасности Украины, Госмиграционной службы и Госпогранслужбы о запрете въезда иностранцев.

Соответствующий документ был зарегистрирован еще в апреле, однако его текст появился на сайте украинского парламента только недавно.

В пояснительной записке указывается, что Госмиграционная служба, СБУ, Госпогранслужбы, а также уполномоченное подразделение Нацполиции на сегодняшний день объективно лишены возможности эффективно реализовывать свои полномочия касательно запрета на въезд иностранцев.

"Довольно часто действие принятых ими решений о запрете въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину останавливается на основании постановлений административных судов, вынесенных в связи с принятием мер по обеспечению исков", - говорится в документе.

Глава государства аргументирует это решение тем, что запрет въезда не дает иностранцу или человеку без гражданства возможности прибыть в Украину и принять непосредственное участие в рассмотрении дела в суде.

В то же время Зеленский утверждает, что такие судебные решения могут привести к потере инструмента обеспечения национальной безопасности в виде запрета на въезд в Украину. Также, по его мнению, это может привести к созданию условий для беспрепятственного въезда в страну и законного в ней пребывания иностранных граждан, в отношении которого есть подозрения в причастности к:

иностранным специальным службам, прежде всего России;





международным террористическим, религиозно-экстремистским организациям;





транснациональным преступным группировкам;





деятельности в ущерб Украине, в частности разведывательной, диверсионно-подрывной, информационно-пропагандистской, направленной на разжигание межрелигиозной и межэтнической розни, распространение сепаратизма.

Напомним, недавно СБУ объявила грузинского продюсера Брендона Стоуна, который является автором песен для Тины Кароль и Ани Лорак, "угрозой национальной безопасности Украины" и закрыла ему въезд в страну.

В то же время в прошлом году закончился запрет на въезд в Украину российского рэпера Басты (Василия Вакуленко) и уже в мае он приехал по личным делам в Киев, что вызвало негодование со стороны украинских националистов.