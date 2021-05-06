Всеукраинский форум "Украина 30", который в марте приостанавливался из-за локдауна в Киеве, возобновит свою работу с 11 мая.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба форума.

"Возвращаемся после майских! Жесткий локдаун в Киеве закончился, общественный транспорт заработал, поэтому гости и спикеры форума "Украина 30" больше не будут иметь никаких препятствий! Форум начнется 11 мая с темы "безопасность страны", - сообщили организаторы.

Список спикеров и гостей мероприятия пообещали объявить ближе к событию.

Напомним, что в феврале состоялось три форума "Украина 30". Они были посвящены темам коронавируса, тарифов и энергетической безопасности, а также инфраструктуры. В марте состоялись форумы "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", "Украина 30. Развитие правосудия" и "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство".

Напомним, "Страна" писала о том, что всеукраинский форум "Украина 30" стартовал 8 февраля. В его рамках запланировано 30 мероприятий, которые должны были проходить еженедельно. Форум приурочен к 30-й годовщине независимости Украины.

Также мы писали о том, что расписание форума изменили из-за локдауна в Киеве.