В Германии в период карантинных ограничений из-за пандемии привитые от коронавируса и переболевшие Covid-19 граждане будут наделены некоторыми привилегиями. Депутаты бундестага одобрили распоряжение правительства, которое предусматривает такую норму. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В частности, привитые и переболевшие коронавирусной инфекцией смогут свободно передвигаться по стране, посещать торговые центры, магазины и кафе, а также им разрешены социальные контакты с друзьями и родственниками. Но при этом они так же, как и остальные немцы, будут обязаны носить защитные маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

Принятый документ может вступить в силу уже с 9 мая, если получит одобрение верхней палаты парламента - бундесрата. Для подтверждения вакцинации граждане будут получать специальные ковид-паспорта.

По данным на 6 мая, в ФРГ зафиксировано почти 3,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число заболевших выросло более чем на 22 тысячи.

Ранее "Страна" писала о том, что страны G20 поддержали введение паспортов вакцинации для туристов.

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