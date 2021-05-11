Сегодня, 11 мая, православные отмечают Радоницу или Проводы. Это традиционный день поминовения усопших, который приходится на 9-й день после Пасхи. Его еще называют Пасхой для усопших, хотя большинство украинцев посещают кладбища на Красную горку (в первое воскресенье после Пасхи).

Что можно и нельзя делать на Радоницу

Само слово "Радоница" происходит от слов "род" и "радость" и означает, что в этот день вспоминают усопших родственников и радуются их рождению в вечной жизни.

После заупокойной службы в церкви православные посещают кладбища. На погостах помимо лампадки и живых цветов оставляют пасхальные куличи и яйца. А вот спиртное на могилах лучше не оставлять, ведь такой обычай не связан с христианским. Церковь говорит о том, что умершему человеку помогают лишь искренние молитвы, добрые дела во имя усопшего, милостыня.

Поэтому главное в поминальный день посетить службу в храме, зажечь свечу в память об умершем, подать записку за упокой или оставить выпечку в храме на поминальном столе. При этом нельзя приносить в храм для поминовения мясо.

В этот день не отвлекаются на домашнюю уборку, стирку, шитье, работы в огороде или саду. Не злоупотребляют алкоголем. На обед готовят поминальную кутью, холодец, пироги, рыбу, оладьи или блюда, которые при жизни любили умершие родственники.

Дома перед поминальной трапезой можно еще раз прочитать молитвы - общую или посвященную родителям.

В поминальный день принято вспоминать, каким был человек, его достижения. Можно достать и пересмотреть старые фотографии или памятные вещи. Плохого об умерших не говорят.

Не устраивают в этот день гуляния и развлечения. А если у православного человека в этот день День рождения, торжество лучше перенести на другой день.

Приметы дня

В народе считается, что новолуние на Радоницу - примета хорошего урожая.

Ребенок, появившийся на свет 11 мая, наделяется теми же качествами, что и поминаемый в этот день родственник.

Чем больше человек раздаст милостыни и угощений на Радоницу, тем больше получит на небесах. А если не вспомнит о родных и близких в этот день, то его никто не угостит на том свете и после смерти никто не вспомнит.

Еще говорят, что первый, кто придет на кладбище в поминальный день, получит благословение от умерших.

График поминальных дней на кладбищах Киева

На городских кладбищах Киева пройдут поминальные дни.

11 мая – на Байковом, СКП "Киевский крематорий", Быковнянском.

12 мая – на Городском.

Перед этим коммунальные службы наведут порядок на них - очистят территорию от мусора, прошлогодней листвы, благоустроят воинские захоронения.

Вблизи кладбищ в поминальные дни будут дежурить "скорые" и наряды полиции.

Картинки на Радоницу