Главы министерств иностранных дел стран G7 и Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности призвали Россию полностью отвести свои силы от границ Украины и из аннексированного Крыма. Также в "Большой семерке" напомнили Москве, что продолжительностью антироссийских санкций напрямую зависит от выполнения Россией обязательств по Минским соглашениям.

Об этом говорится в совместном коммюнике министров иностранных дел стран G7 и главного дипломата ЕС.

"Мы призываем Россию к деэскалации ситуации на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму. Мы подтверждаем нашу поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", - сказано в заявлении.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" также призвали Россию соблюдать принципы ОБСЕ и взятые на себя обязательства в отношении прозрачности своих вооруженных сил и деятельности.

"В этой связи мы сожалеем о том, что Россия не представила предметного ответа, а ее отказ встретиться с Украиной полностью несовместим с буквой и духом Венского документа. Крайне важно, чтобы Москва теперь полностью вывела свои силы и предприняла необходимые шаги для снижения напряженности. Мы выражаем нашу глубокую обеспокоенность действиями России по блокированию доступа к частям Черного моря, в том числе вблизи незаконно аннексированного Крыма и Керченского пролива, что препятствует доступу к портам Украины в Азовском море", - сказано в заявлении министров.

Также в они поприветствовали "сдержанную позицию Украины и дипломатический подход в этом контексте".

"Мы подчеркиваем нашу неизменную поддержку усилий Франции и Германии в рамках Нормандского процесса по обеспечению полного выполнения Минских соглашений как дипломатического пути для политического урегулирования конфликта и установления прочного мира. Мы приветствуем роль ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе и в этой связи призываем Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования вновь подтвердить прекращение огня", - говорится в коммюнике.

Министры выразили приверженность осуществлению санкций и напомнили, что "продолжительность международных санкций связана, в частности, с полным выполнением Россией своих обязательств по Минским соглашениям и с возвращением Крыма Украине".

"Мы безоговорочно осуждаем временную оккупацию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя. Мы принципиально приветствуем инициативу Украины по созданию Международной Крымской платформы", - говорится в заявлении.

Кроме того, в "Большой семерке" заявляют, что поддерживает усилия для усиления демократии и институтов в Украине и призывают продолжать реформы, в частности в таких сферах как верховенство права, судебная система, корпоративное управление и борьба с коррупцией.

Напомним, также страны G7 призвали Беларусь провести выборы, а КНДР - отказаться от оружия.

Также мы сообщали, что Зеленский заявил, что РФ отвела лишь 3,5 тысячи своих военных, и только из Крыма.