Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на данный момент на границе Украины с Россией в оккупированном Крыму сконцентрированы десятки тысяч военных РФ.

Пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску сообщила в Twitter в четверг, 6 мая.

"Мы также обсудим модель агрессивного поведения России . Десятки тысяч российских военнослужащих остаются в Украине и вокруг нее - больше, чем до недавнего обострения напряженности. Также введены ограничения в Черном море, в том числе в Керченском заливе", - цитирует пресс-секретарь слова Столтенберга перед участием в заседании министров обороны стран-членов ЕС в Брюсселе.

Напомним, 22 апреля Россия объявила об о завершении проверок войск в Южном и Западном военным округах и отводе войск от границ с Украиной. При этом часть российской техники останется около границ Украины.

Также сообщалось, что США внимательно следят за отводом российских войск от украинских границ. Ранее в Белом доме заявили, что РФ сосредоточила на границе с Украиной самое большое число войск с 2014 года.

