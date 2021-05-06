Очередные переговоры касательно продления режима прекращения огня на Донбассе на уровне советников Нормандской четверки запланированы на май, дата встречи пока неизвестна.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Встреча политических советников Нормандской четверки пройдет на протяжении текущего месяца. Пока нет точной даты. Возможно, это будет даже не одна встреча. Вполне возможно, что на этот раз встреча будет очной, а не в режиме видеоконференции. Это позиция всех участников Нормандского формата", - сказал Ермак.

Напомним, прошлая встреча советников Нормандской четверки состоялась 19 апреля в режиме видеоконференции. Советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович назвал встречу советников Нормандской четверки "удивительно конструктивной", а в России заявили о полном провале переговоров.

В то же время отчет Офиса президента об этой встрече свидетельствует о том, что каких-либо поворотных договоренностей по Донбассу достичь не удалось.

На встрече советники поручили проработать в рабочей подгруппе по безопасности ТКГ решения об усилении режима прекращении огня, однако заседание группы 28 апреля результатов не дало.