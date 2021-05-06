Госсекретарь США Энтони Блинкен, который находится в Киеве в рамках официального визита, поселился в отеле "Hyatt" в центре столицы.

Об этом свидетельствует большое количество сотрудников Службы безопасности в лобби и вокруг отеля.

Отель "Хаятт", где поселился Блинкен

Также здесь есть иностранные журналисты. Кроме того, в отеле нельзя находится без специальной аккредитации. У иностранных журналистов специальные бейджи.

Отель "Хаятт", где поселился Блинкен

Отель "Хаятт", где поселился Блинкен

Кроме того, наши корреспонденты запечатлели в этом отеле мэра Киева Виталия Кличко с замом Блинкена Викторией Нуланд.

Кличко и Нуланд

Кличко и Нуланд

Кличко и Нуланд

Кличко и Нуланд

Также Кличко встретился там с Кристиной Квин - временной поверенной в делах США в Украине.

Кличко и Кристина Квин

Напомним, Энтони Блинкен находится в украинской столице с официальным визитом.

Сегодня глава Госдепа США встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, главой ПЦУ Епифанием, главами фракций Верховной Рады и спикером Дмитрием Разумковым, а также с президентом Владимиром Зеленским. В 16.15 у госсекретаря США запланирована виртуальная встреча с представителями посольства США в Киеве.

"Страна" следит за визитом Энтони Блинкена в Украину в обновляемом материале.