Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские вакцины от коронавируса "простые и надежные, как автомат Калашникова".

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Как сказал один из европейских специалистов: надежны как автомат Калашникова. Да. Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он безусловно прав. Просты и надежны как автомат Калашникова", - сказал Владимир Путин.

Президент РФ имел в виду высказывание председателя Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориана Тальхаммера, который в интервью Kronen Zeitung в феврале 2021 года сказал: "Спутник V" - он как автомат Калашникова, русский автомат: простой, надежный и эффективный".

Напомним, что среди вакцин, которые производят и используют в России, есть три препарата: "ГамКовидВак" (коммерческое название "Спутник V", разработчик центр Гамалеи, Москва), "ЭпиВакКорона" (разработчик "Вектор", Новосибирск) и "КовиВак" (разработчик центр Чумакова, Москва).

"Страна" писала о том, что Владимир Путин уже привился от коронавируса. Он получил две дозы российской вакцины. Вторую прививку ему сделали 14 апреля. Какой именно препарат выбрал президент РФ - не сообщается.

Кроме того, мы сообщали, что в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6% по результатам исследования данных 3,8 миллиона привитых россиян.

Также известно, что ВОЗ оценит российский препарат "Спутник V" в ближайшие несколько месяцев.