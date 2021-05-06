В России зарегистрирована однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт". Создатели заявляют о ее эффективности в 79,4%, а также готовности противостоять всем новым штаммам коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Министерство здравоохранения РФ, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о регистрации однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против новой коронавирусной инфекции… Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов", - говорится в сообщении.

Расчет эффективности вакцины осуществили на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.

Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V" - рекомбинантный аденовирусный вектор человека 26-го серотипа (rAd26).

Фаза I/II исследования безопасности и иммуногенности однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" началась в январе 2021 года, промежуточные результаты были получены 10 марта. "Результаты продемонстрировали выработку антиген-специфических IgG антител у 96,9% добровольцев на 28 день после получения иммунизации. Вируснейтрализующие антитела вырабатываются у 91,67% добровольцев на 28 день после иммунизации", - сообщили в РФПИ.



Также сообщается, что НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и РФПИ запустили глобальное исследование эффективности "Спутник Лайт" 21 февраля 2021 года. Фаза III клинического исследования с участием 7 тысяч человек проходит в РФ, ОАЭ, Гане и других странах. Промежуточные данные ожидаются в мае текущего года.

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