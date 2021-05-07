9 мая в Украине отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Раньше праздник назывался День Победы в Великой Отечественной войне, но в 2015 году его переименовали.

Официальные мероприятия намечаются скромные, как и в предыдущие годы. Это связано как с ограничениями из-за пандемии коронавируса, так и по политическим причинам - позиции власти относительно 9 мая.

Тем не менее, запланированы и вложения цветов, и автопробеги, и шествия горожан. А в Одессе даже ожидается салют. Также пройдет акция "Бессмертный полк".

В Киеве эпицентром событий станет парк Вечной Славы. Там глава УПЦ митрополит Онуфрий возглавит панихиду. Оттуда стартуют мероприятия активистов и жителей столицы, которые присоединятся к празднованию.

Журналисты телеканала "Перший незалежный" подготовили исторические передачи, и будут подробно освещать 9 мая. "Интер" по традиции покажет большой - 3,5-часовой - концерт.

"Страна" публикует программу мероприятий по случаю празднования Дня Победы в Украине. И анализируем, как повлияет коронавирус на празднование 9 мая.

Киев

В прошлом году под предлогом ковида желающим отпраздновать День Победы старались максимально препятствовать.

В Киеве подходы к месту возложения цветов блокировала то полиция, то дезинфекция. Члены ультраправой "Муниципальной стражи" вступали в перепалку с людьми. Похожая ситуация была и на Куликовом поле в Одессе.

Власти и националисты делали все возможное, чтобы желающих отпраздновать 9 мая и возложить цветы было как можно меньше. Но, несмотря ни на что, очереди к Вечному огню были огромные.

Украинцам пытались испортить праздник радикалы, которые организовали "полк" с портретами Бандеры, Шухевича и участников ОУН-УПА. А с машин, участвовавших в автопробегах, срывали символику. Подробно о том, как прошло 9 мая 2020 - в материале "Страны".

В 2021 году 8 мая, в День памяти и примирения, в парке Вечной Славы состоится торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата. В мероприятии будут принимать участие первые лица, включая президента.

На этот же день запланирована встреча с ветеранами боевых действий в Музее оккупации Киева. В Публичной библиотеке им. Леси Украинки откроется книжная выставка "Помнить ради будущего".

9 мая в парке Вечной Славы будет ряд запланированных мероприятий.

Во-первых, панихида по погибшим которую возглавит Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий. Начало - в 8:00.

После нее, около 8:30, цветы к монументу возложат лидеры партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", сообщили "Стране" в политсиле.

Следующее мероприятие запланировано на 10:00. Цветы возложат у могилы освободителя Киева от нацистов – генерала Николая Ватутина.

Что же до организованного шествия с портретами воевавших предков от метро Арсенальная до Вечного огня - то в этом году специально собирать людей не будут.

"Мы подавали заявку на проведение Бессмертного полка, но получили отказ, так как Киев находится в желтой зоне, и в связи с короновирусными ограничениями нельзя проводить массовые мероприятия. Тем не менее, праздничные мероприятия состоятся, хоть и в более скромном формате. Будет возложение цветов к памятнику Ватутина, торжественное шествие к Музею ВОВ, и праздничный автопробег по Киеву, который захватит не только центр, но и остальные районы", - рассказала "Стране" координатор акции Елена Бережная.

При этом многие киевляне скорее всего придут самостоятельно к Вечному огню возложить цветы. Доступ к нему не ограничен. И пока о планах его закрыть ничего не известно.

Телеканал "Интер" проводит акцию "Наш полк" - аналог "Бессмертного полка", только из-за коронавируса проводимый в онлайне. Зарегистрироваться в акции и принять в ней участие на День Победы можно здесь.

В прошлом году в онлайн-шествии на "Интере" поучаствовало более миллиона украинцев.

Харьков

В Харькове мероприятия по случаю празднования День Победы пройдут с 8:00 до 12:00 в районе Мемориального комплекса Славы.

На сайте "Бессмертного полка Украины" указывается, что мероприятия общественников в городе состоятся. Детали не приводятся в целях безопасности участников.

Также 9 мая в Харькове проведут общегородскую онлайн-акцию "Лента памяти" наподобие "Полка победы" в прошлом году. В прошлом году харьковчане вышли на балконы с портретами своих родственников, которые воевали. Такой формат выбрали из-за карантина.

В этом году в рамках акции "Лента памяти" соберут фамилии ветеранов и затем их огласят бегущей строкой на харьковских телеканалах. Фамилии будут публиковать в режиме реального времени на сайте Харьковского горсовета. "Лента памяти" будет длиться 8, 9 и 10 мая.

Днепр

В Днепре 9 мая проведут телемарафон "Герои Днепра". У здания горсовета зажгут свечи и вывесят флаги.

В районе Фестивального причала на Сичеславской Набережной пройдет мероприятие "Герои Днепра, помним!"

Еще в четырех локациях состоятся памятные мероприятия "Шаг к памяти – шаг к Победе":

в парке им. Писаржевского,

в сквере им. Шевченко,

возле монумента "Вечная Слава",

у памятника воинам 152-й стрелковой дивизии.

Одесса

8 мая в 10:00 пройдет общегородская минута молчания в память "защитников Украины всех времен". То есть видимо и нынешних атошников, которых решили привязать к Дню победы над Германией.

В это же время к памятнику Неизвестному матросу, в парке Тараса Шевченко, будут возложены цветы. Там состоится межконфессиональный поминальный молебен.

В этот день на административных зданиях будет приспущен государственный Флаг Украины. То есть ведут к тому, что это траурный день.

9 мая будет возложение цветов:

в 10:00 - к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке Шевченко,

в 10:15 - на траверсе памятника Неизвестному матросу в акватории Одесского залива с кораблей и катеров Западной военно-морской базы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины,

в 11:00 - к стеле "Крылья Победы" на площади Десятого апреля,

в 12:00 - на Мемориале героической обороны Одессы 411-й береговой батареи.

В дендропарке Победы выступит духовой оркестр Одесского муниципального театра духовой музыки им. А. Салика. Начало концерта - в 11:00.

В 14:00 - оркестр Главного управления Национальной полиции в Одесской области на территории Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи (ул. Дача Ковалевского, 150).

На 11:30 нардеп от "Слуги народа" Артем Дмитрук собирает участников автопробега. В 12:00 - выезд до Аллеи Славы. За эту инициативу националисты уже начали критиковать Дмитрука. Но пока намерений сорвать мероприятие не звучало.

9 мая в 22:00 на Думской площади будет запущен фейерверк, сообщается на сайте одесской мэрии.

Другие города

В Николаеве 9 мая представители местной власти торжественно возложат цветы к Мемориалу 68 десантников отряда Константина Ольшанского под салют из стрелкового оружия и оркестр. Горожане планирует потом пройти маршем по улице Соборной.

В Житомире для возложения цветов горожане соберутся на площади Победы, сообщается на сайте "Бессмертного полка Украины".

В Запорожье активисты организуют автопробег.

В Донецке и Луганске "республики" проведут военные парады. Начало - в 9:00. Салют - в 22:00.

В аннексированном Крыму, в Симферополе, парад начнется в 10:00. В нем примут участие российские бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Рысь" и "Тайфун", зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Оса". Салют - в 20:00.

В Севастополе в 10:00 начнется акция "Эскадра памяти". Парусные суда во главе с фрегатом "Херсонес" совершат торжественный выход из бухты. В 17:00 на площади Нахимова начнется концерт, завершится праздник салютом.

Телевидение

Создавать праздничное настроение по случаю 9 мая будут телеканалы "Перший незалежный" и "Интер".

На "Першем незалежном" в 6:50 начинается передача, где покажут, как отмечали День Победы в исторической ретроспективе: начиная с Парада Победы в 1945-м и до сегодня.

С 7:30 стартует прямой эфир - празднование Дня Победы в 2021 году. Анонсируются включения журналистов из разных городов страны.

В 16:00 в эфире концерт песен военных лет. В 19:00 - авторский проект Вячеслава Пиховшека и Тамары Горецкой "От Великой Победы до покорения космоса".

На телеканале "Интер" в 7:00 начинается марафон "Наша Победа".

В 10:45 покажут фильм "А зори здесь тихие". В 13:40 - телесериал "Ни шагу назад 2. На линии фронта".

В 18:30 в эфире легендарный хит Леонида Быкова "В бой идут одни "старики".

В 20:30 - праздничный концерт "Победа. Одна на всех". Он будет продолжаться до полуночи.

Праворадикалы

Своя программа, видимо, будет у националистов, которые ежегодно атакуют желающих отпраздновать День Победы.

В Харькове люди в черном одежде уже начали срывать плакаты, посвященные 9 мая.

В Киеве на 8 мая Нацкорпус созывает на обучение в районе детского лагеря "Азовец". Там будут отрабатываться тактику ведения боя и приемов с ножом.

"Приглашаем присоединиться каждого. Пришло время тотального сопротивления!" - пишут радикалы.

Обычно националисты приходят и на акции "Бессмертного полка" в разных городах. Их появление регулярно заканчивается либо драками, либо троллингом людей, которые пришли чествовать победителей нацизма. Практически каждый год кого-то из них задерживают. Правда, никаких дел против них не заводят.

Их стоит ждать лишь против сторонников Дня победы, которых полиция будет задерживать за красные флаги и георгиевские ленты.

Также националисты ежегодно устраивают свой "бессмертный полк" с портретами киноперсонажей или героев видеоигр. Как бы издеваясь над ветеранами.