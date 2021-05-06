В это воскресенье, 9 мая, телеканал "Интер" кроме онлайн-марша "Наш полк", подготовил для зрителей еще и большой праздничный концерт "Победа. Одна на всех". Трансляция концерта начнется в 20:30.

Коронавирусная эпидемия внесла свои коррективы в проведение традиционного праздничного концерта, и пресс-служба канала рассказала о новом формате.

Второй год подряд из-за карантина концерт "Интера" ко Дню Победы выходит в необычном формате. Ведущие концерта - Анастасия Даугуле и Андрей Доманский - работают в специальной студии без зрителей. "Второй год в мире бушует пандемия коронавируса, в Украине - локдаун, - говорит Анастасия Даугуле. - Тем не менее 9 Мая - праздник для телеканала "Интер" и для наших зрителей. Поэтому, несмотря ни на что, мы будем праздновать. Да, без зрителей в зале, но с миллионами зрителей у экранов телевизоров".

Фото: inter.ua

В этот раз в концерт "Победа. Одна на всех" вошли 42 яркие и трогательные постановки - это лучшие номера концертов телеканала ко Дню Победы последних лет.

Любимые военные песни и современные произведения о войне прозвучат в исполнении Таисии Повалий, Ирины Билык, Loboda, Олега Винника, Тины Кароль, Натальи Могилевской, Надежды Мейхер, Александра Малинина, Леонида Агутина, Владимира Гришко, Златы Огневич, Виталия Козловского, Милы Нитич, Влада Сытника, Светланы Тарабаровой, Ольги Цыбульской, Сергея Гладыра, Натальи Бучинской, Ивана Березовского, Натальи Валевской, Жанны Тихоновой, Вадима Олейника, Алины Башкиной, групп "Братья Карамазовы", "Город 312", "Авиатор", Freedom-jazz.

Фото: inter.ua

Каждый номер - отдельная история со своей драматургией. Знаменитые песни зазвучали по-новому благодаря необычным постановкам и спецэффектам. Песню "Десятый батальон" Мила Нитич исполнила, играя за горящим роялем. Специально для номера "Ленинградки" Жанны Тихоновой на сцене воссоздали интерьер ленинградской квартиры времен войны, а в финале постановки пошел снег…

Надежда Мейхер спела "На сопках Манчжурии" на фоне разрушенного войной города. Светлана Лобода исполнила "До свидания, мальчики" под аккомпанемент игры на фортепиано ветерана войны. Во время постановки Натальи Могилевской на песню "Алеша" молодой солдат танцевал в воздухе. В финале номера "Вальс медсестры" Светланы Тарабаровой в небо взлетела юная девушка - как символ душ всех погибших на фронте медсестер. А в постановке "На всю оставшуюся жизнь" Наталья Бучинская и Сергей Гладыр появятся на сцене из настоящего вагона поезда времен Великой Отечественной войны.

Фото: inter.ua

Ведущие концерта - Анастасия Даугуле и Андрей Доманский - расскажут пронзительные истории о Великой Отечественной войне: о реальных подвигах людей, которые, не жалея себя, встали на защиту Родины. "С каждым годом все сложнее и сложнее находить уникальные военные истории, - говорит промо-директор телеканала "Интер" и руководитель авторской группы Алексей Пасичник. - Приходится исследовать историю Великой Отечественной войны, просматривать архивы, письма с фронта.

В этом году используем много стихов, написанных поэтами-фронтовиками. В процессе подготовки концерта я для себя открыл новые имена талантливых людей, которых очень интересно читать. К сожалению, они молодыми погибли на войне. Очень жаль, что мы потеряли таких литераторов. Кажется, все истории, подвиги, факты о войне со временем превращаются в некий эпос. Но в нашем концерте мы показываем, что на самом деле это все живое и до сих пор кровоточит. Ведь по историческим меркам Великая Отечественная война была совсем недавно, на ней воевали наши деды. И нам очень важно не забывать об этом".

Фото: inter.ua

В оформлении студии концерта было использовано много символов, которые подчеркивают главную идею концерта и иллюстрируют рассказанные ведущими истории.

"В концерте ко Дню Победы мы делаем акцент на абсолютной правде о Великой Отечественной войне, о событиях тех дней, - комментирует главный режиссер телеканала "Интер" Анастасия Прудь. - Поэтому и в текстах ведущих, и в виджеинге много внимания уделено документальным материалам: письмам с фронта, документам, фотографиям. Эта идея была реализована и в декорациях. Например, классический символ Дня Победы - звезда - выполнен из треугольных военных писем. В оформлении использовали символы и фактуры того времени. Например, брусчатку на полу, колючую проволоку по периметру. А каждую историю, рассказанную ведущими, иллюстрировали документальными материалами на большом экране. Лично меня очень тронула история о белорусских подпольщиках - 14-летнем Володе Щербацевиче и его маме, которых фашисты повесили в Минске. Это было первое публичное повешенье на войне. И больше всего впечатлило, что остались холодящие кровь снимки той трагедии, которые мы тоже покажем".

Фото: inter.ua

Также в День Победы в эфире телеканала выйдет телемарафон "Наша Победа", который стартует в эфире в 07.00. Кроме этого зрители увидят и лучшие фильмы о Великой Отечественной: в 10:45 - "А зори здесь тихие…", в 13:40 - 6-серийная военная драма "Ни шагу назад 2. На линии фронта", в 18:30 - "В бой идут одни "старики".

Ранее "Страна" сообщала, что Нацсовет проиграл суды каналу "Интер".