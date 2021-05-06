В четверг, 6 мая, в ходе встречи украинского лидера Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена, американская сторона подтвердила свою поддержку получения Украиной плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы получили сегодня очередное подтверждение о полной поддержке возможного получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО. Стоит отметить, что в Североатлантическом альянсе много участников помимо США, поэтому работа продолжается. США наш стратегический партнер и полностью поддерживает наше вступление в НАТО", - заявил Ермак.

При этом, согласно его словам, на данный момент нет подтверждений участия президента Зеленского в июньском саммите НАТО а Брюсселе, в рамках которого планируют обсудить получение Украиной ПДЧ.

Напомним, ранее Зеленский обсудил членство в НАТО с американским сенатором Робертом Портманом. Последний выразил поддержку Украине в получении ПДЧ.

Также "Страна" сообщала, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время встречи с лидерами фракций не рекомендовала Украине педалировать тему НАТО.