Совет Европы расширил список стран, граждане которых могут посещать ЕС. Украину в него не включили
Евросоюз расширил список стран, для граждан которых государства-члены должны постепенно снимать ограничения на несущественные поездки в период пандемии Covid-19. В перечень добавили Израиль, однако Украины в нем до сих пор нет.
Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.
По состоянию на 6 мая Совет рекомендует страна-членам ЕС постепенно снимать ограничения для въезда выходцев из следующих стран:
- Австралия,
- Израиль,
- Новая Зеландия,
- Руанда,
- Сингапур,
- Южная Корея,
- Таиланд,
- Китай при условии подтверждения взаимности.
Список этих стран будет пересматриваться каждые две недели и в случае необходимости может обновляться. Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны - Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.
Напомним, в Евросоюзе в июне планируют ввести ковид-паспорта для туристов. В Италии аналогичные документы, но действующие только в пределах страны, появятся раньше - во второй половине мая.
Также мы писали о том, Еврокомиссия уже предложила странам ЕС открыть границы для привитых иностранцев.