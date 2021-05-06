Евросоюз расширил список стран, для граждан которых государства-члены должны постепенно снимать ограничения на несущественные поездки в период пандемии Covid-19. В перечень добавили Израиль, однако Украины в нем до сих пор нет.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

По состоянию на 6 мая Совет рекомендует страна-членам ЕС постепенно снимать ограничения для въезда выходцев из следующих стран:

Австралия,

Израиль,

Новая Зеландия,

Руанда,

Сингапур,

Южная Корея,

Таиланд,

Китай при условии подтверждения взаимности.

Список этих стран будет пересматриваться каждые две недели и в случае необходимости может обновляться. Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны - Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Напомним, в Евросоюзе в июне планируют ввести ковид-паспорта для туристов. В Италии аналогичные документы, но действующие только в пределах страны, появятся раньше - во второй половине мая.

Также мы писали о том, Еврокомиссия уже предложила странам ЕС открыть границы для привитых иностранцев.