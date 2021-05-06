В Одесской области спасатели обнаружили тело майора-пограничника, исчезнувшего накануне из лодки, которая перевернулся на озере Тудоров.

Трагическую новость сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в своем Фейсбуке в четверг, 6 мая.

"К большому сожалению, пограничника майора Константина Коняева, который исчез в результате опрокидывания лодки на озере Тудоров в Одесской области, нашли погибшим.

Коллектив ведомства до конца не хотел верить в худшее и продолжал надеяться на лучшее. Его поиски продолжались постоянно. К ним, кроме пограничников, присоединились и спасатели ГСЧС, и сотрудники водной полиции, и местные жители", - написал Дейнеко.

Также глава ГСЧС добавил, что военнослужащие Государственной пограничной службы Украины, которые также находились в лодке, спаслись благодаря погибшему майору.

"В этой трагической ситуации офицер успел скоординировать действия всех, кто находился с ним в лодке, в дальнейшем помогло трем пограничникам спастись", - добавил Дейнеко.

Напомним, днем ранее около 16:00 на озере Тудорово перевернулся катер, на котором патрулировали границу четверо военнослужащих Госпогранслужбы. Трое военнослужащих добрались до суши, а поиски еще одного пограничника продолжались. Его искали пограничники близлежащих подразделений, сотрудники сектора водной полиции Одесского районного управления, ГСЧС, рыбаки. Помимо этого, велись поиски с воздуха. Также были привлечены водолазы ГСЧС.

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