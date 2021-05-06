Верховная Рада может освободить переселенцев от негативных последствий невыполнения денежных обязательств. Предусматривающий такую норму законопроект №2329 рекомендован комитетом по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий к принятию во втором чтении, сообщается на сайте парламента.

Законопроект предлагает ограничить размер процентов за пользование кредитом и займом. Общая сумма процентов по договорам кредитов и займов для внутренне перемещенных лиц не может превышать сумму процентов, начисленных до наступления срока исполнения основного обязательства. Законопроект запрещает начислять неустойку, как обеспечение исполнения обязательства.

Кроме того, документ предусматривает освобождение внутреннее перемещенных лиц от ответственности за нарушение денежных обязательств, а именно уплаты суммы долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также процентов годовых от просроченной суммы.

Комитет также рекомендовал парламенту принять за основу законопроект "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" (№5109), который дает определение антисемитизма, указывает его основные проявления, устанавливает запрет антисемитизма и его проявлений. Законопроектом предусмотрены виды ответственности за нарушение законодательства об антисемитизме..

Напомним, законопроект №5109 внесет изменения в статью 161 УК Украины, добавив наказания за антисемитизм. Нарушившим закон будет грозить штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 гривен) или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Также мы сообщали, что Ощадбанк решил не блокировать переселенцам просроченные банковские карты.