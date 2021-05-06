Через неделю в Украине не останется "красных" регионов, все области будут в "желтой" или "оранжевой" зоне адаптивного карантина. При этом Украина продолжает оставаться одной из наиболее критических по коронавирусным показателям страной Европы.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, 6 мая.

Согласно его прогнозу, в ближайшее время комиссия по ТЭБ и ЧС выведет из "красной" зоны карантина две области: Запорожскую и Полтавскую. Таким образом "красной" останется только Сумская область.

"Мы ожидаем, что через неделю в Украине не будет "красных" регионов", - заявил Ганиченко.

В то же время, хотя уже начинают появляться признаки перехода Украины в "зеленый" уровень эпидемической опасности, говорить о том, когда это случится еще рано.

"В Винницкой области показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ уже составляет менее 50% эпидпорога, в Киеве коэффициент выявления менее 5%. Страна перейдет в "зеленую" зону, когда в половине областей будет менее 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ и коэффициент выявления по всей стране будет менее 5%", - рассказал эксперт.

По его словам, в стране продолжается разгрузка медицинской системы, сокращается количество пациентов и идет спад заболеваемости. Но уменьшение новых случаев коронавируса может быть связан в том числе и с продолжительными выходными.

Не смотря на это, Украина продолжает занимать первые и вторые места среди стран Европы с самыми критичными показателями по смертности, уровню тестирования и коэффициенту выявления.

"В медиа появляются новости, что среди критериев для стран, которые смогут путешествовать в ЕС, будет менее 100 случаев заболеваемости на 100 тыс. населения за 14 дней (в настоящее время в Украине этот показатель превышен втрое) и коэффициент выявления 4% (в Украине превышает в 4 раза). Чтобы соответствовать критериям в Украине в день должны регистрировать не более 2,7 тыс. новых случаев заболеваемости и значительно увеличить тестирование", - сообщил Ганиченко.

Напомним, 6 апреля Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области покинули "красную" зону карантина. Таким образом, в Украине "красными" остались только три региона: Сумская, Полтавская и Запорожская области.

Также сообщалось, что в Черкассах ослабили карантинные ограничения. В городе откроют спортзалы и бассейны.