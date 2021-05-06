В четверг, 6 мая, в офисном здании Винницы произошел смертельный пожар. Огнем охвачены третий этаж и крыша.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Telegram-канале.

"В трехэтажном офисном здании на третьем этаже возник пожар. По состоянию на 13:05 огнем охвачены третий этаж и крыша", - сообщили в ведомстве.

В ГСЧС добавили, что в 14:11 пожар локализован, а на месте пожара обнаружено тело одного погибшего человека.

Спасатели предотвратили распространение огня на помещение "Укргазбанка" и кафе, но из-за сильного ветра огонь перебросился на складские помещения.

К тушению были привлечены 60 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС в Винницкой области.

Ранее мы рассказывали, что в Харьковской области произошел смертельный пожар. В селе Андреевка Балаклейского района загорелся цех частной пилорамы. В результате происшествия погиб мужчина. Также огонь почти полностью уничтожил цех, деревянные изделия и отходы древесины.

Также сообщали, что в начале мая в центре Одессы горел популярный среди туристов ресторан "Счастье", над которым расположен отель "Пале-Рояль". Тогда на место прибыли пожарные и принялись тушить огонь, а также спасать людей с верхних этажей здания. Однако несмотря на их усилия огонь перекинулся на рядом стоящие гостиницу и другие заведения общепита.