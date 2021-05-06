В Словакии вице-спикер парламента Юрай Шелига, назначенный на эту должность в марте, подал в отставку из-за того, что он попался на нарушении правил карантина. Политика заметили в кафе во время действия комендантского часа.

Об этом сообщает SME.

После того как вице-спикер парламента Словакии Юрай Шелига был замечен в кафе во время действия комендантского часа, вспыхнул скандал. Шелига извинился перед гражданами за то, что подал дурной пример. По его словам, политики - тоже люди, и ему также стыдно, поэтому он хочет проявить политическую культуру, уйдя в отставку.

Также в отставку с поста главы комитета по социальным вопросам словацкого парламента подала Яна Житнянска, которую заметили в кафе вместе с Шелигой.

По правилам карантина в Словакии рестораны и кафе закрыты, разрешается принимать клиентов только на террасах, а также продавать блюда навынос.

Напомним, "Страна" писала о том, как ковид-скандалы приводят к отставкам чиновников в разных странах.

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