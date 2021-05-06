В Украине национальный план вакцинации от Covid-19 за апрель 2021 года недовыполнен в четыре раза. В минувшем месяце украинцам ввели менее 800 тысяч доз вакцин, хотя план предусматривал 2,5 миллиона доз.

Об этом на брифинге заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Нацплан предусматривал проведение в апреле более 2,5 миллионов вакцинаций, однако в Украине ввели меньше 800 тысяч доз вакцины. При этом плановые поставки вакцин выполнены в полном объеме", - сказал Ганиченко.

По его словам, план предусматривал поставку вдвое меньшего количества вакцин, чем запланированное количество прививок.

"Такая тенденция сохраняется до конца года. В Нацплане предусмотрены поставки 22 миллиона доз вакцин, при этом до конца года планируется ввести 48 миллионов доз вакцин", - сказал он и добавил, что в план пока не внесены 20 млн доз вакцины Pfizer, которые законтрактовала страна.

В KSE ожидают, что недовыполненные в апреле объемы вакцинации распределят между следующими месяцами.

Напомним, в Украине после майских выходных ускорились темпы вакцинации от Covid. В течение минувших суток сделали 24 494 прививки. В Киеве вакцинировалось 5 608 человек, в Полтавской области - всего 76.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине до 1 июля планируют запустить ковид-сертификаты.