В ходе пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в четверг, 6 мая, президент Украины Владимир Зеленский пошутил над русскоязычным переводом, предоставленным для работающей на мероприятии журналистки BBC.

Сначала президент Зеленский, отвечая на ее вопрос, уточнил: "А вы не слышите меня?".

Журналистка BBC ответила, что все в порядке и у нее идет синхронный русскоязычный перевод сказанного в ходе пресс-конференции.

"Русский перевод? Они здесь! Они везде!" - пошутил глава украинского государства в присутствии Блинкена и других представителей американской делегации.

Напомним, Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен находится в украинской столице с официальным визитом. Мы рассказывали, что больше сотни нацгвардейцев оцепили Михайловскую площадь в Киеве из-за визита госсекретаря США. Ранее глава Госдепа США встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, главой ПЦУ Епифанием, главами фракций Верховной Рады и спикером Дмитрием Разумковым, а также с президентом Владимиром Зеленским.

О том как проходит визит Блинкена в Киев читайте в обновляемом материале "Страны".