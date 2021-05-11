Во вторник, 11 мая, наступает новолуние в Тельце. Этот период ознаменуется рядом финансовых, имущественных и других сделок и инвестиций. Вложение средств в ценные бумаги приведет к получению дохода. В этот день необходимо приложить все усилия для актуализации мыслительных способностей и не допустить инертности либо склонности к лени. Вместе с этим нельзя допускать спешки и лучше по возможности замедлить свой привычный темп жизни, сосредоточившись на одной главной цели своей жизни.

Телец - знак материальной стабильности, поэтому важно подвести итоги деятельности и завершить начатые проекты. Отдохнуть и расслабиться важно в компании родных и близких, которые могут дать ценный совет и оказать моральную поддержку.

Составили подробный астрологический прогноз на сегодня для каждого представителя Зодиака о том, какие изменения принесет новолуние.

Овен (21.03 - 20.04)

Профессиональные успехи положительно скажутся на материальном благополучии, а любимая музыка подарит вдохновение. Звезды также советуют одиноким Овнам использовать любую возможность, чтобы наладить свою личную жизнь. Однако старайтесь избегать конкретных вопросов о вашем избраннике. Держите все в тайне. Если во сне увидите овощи или урожай - это к положительным переменам и богатству.

Телец (21.04 - 21.05)

Ваша работоспособность положительно скажется на материальном благополучии и даже мелкие трудности обернутся успехом. Совсем скоро вас ждет резкий поворот в судьбе, так что вам полезно поберечь силы и вдоволь насладиться веселым и шумным обществом в кругу друзей. К вечеру у вас будет несколько поводов для радости и примирение, которого вы ждали.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Сегодня Близнецов ожидают некоторые изменения по службе, возможно, вас ждет повышение или смена должности. Не спешите заключать сегодня сделки или подписывать бумаги - возьмите время, чтобы все тщательно обдумать. Тем более, что у некоторых представителей сейчас мысли сосредоточены на любимом человеке и романтике, а не работе.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам нельзя спешить с отпуском, доверьтесь счастливому случаю и позвольте себе плыть по течению, особо не напрягаясь. Не сегодня-завтра у вас могут наладиться партнерские отношения, захочется сосредоточиться на порядке и конечном результате своей работы. Звезды советуют вам контролировать денежные потоки и стремиться к прагматизму.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам будет проще разобраться с любыми вопросами, если они сохранят спокойствие и смогут справиться с небольшой эмоциональной неустойчивостью. Также важно избегать предвзятого отношения и субъективных взглядов. Сегодня благоприятны презентации и доклады, покупки и оздоровительные мероприятия.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня удачный день для коллективных действий и завершения проектов. Ваша работа будет положительно отмечена руководством. Звезды не исключают, что успех подарит еще больше интересных знакомств, а некоторые деловые отношения могут перерасти в романтические.

Весы (24.09 - 23.10)

Вам захочется расширить свои знания и реализовать то, о чем вы раньше могли только мечтать. Возможно, это потребует значительных расходов, в том числе и отложенных на черный день или занятых дополнительно. Зато такие траты изменят вашу жизнь в лучшую сторону и оправдаются.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня лучше не взваливать на себя все дела, распределите задачи на несколько дней. Так вы не надорветесь и сможете укрепить ваш авторитет на работе. Скоро вам предложат альтернативный источник дохода, который подарит много эмоций и испытает вас на прочность. Будьте уверены: вложенные в бизнес деньги вы сможете приумножить.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В мае постарайтесь делать лишь серьезные приобретения и важные покупки. От всех эмоциональных трат и излишней щедрости лучше отказаться. Соизмеряйте расходы со своими доходами и откладывайте деньги на свой будущий отпуск, который принесет вам изменения в личной жизни.

Козерог (22.12 - 20.01)

Решение некоторых вопросов может потребовать от вас бóльших финансовых трат, чем вы ожидали. Но экономить на этом не нужно - лучше довериться профессионалам и высококлассным специалистам. Существенно ударить по вашему кошельку могут спонтанные развлечения и покупки. Старайтесь тщательно калькулировать и направлять деньги только на то, что необходимо в данную минуту.

Водолей (21.01 - 20.02)

В этом месяце у вас будет достаточно дней, когда вы можете испытывать финансовую нестабильность. Постарайтесь, чтобы это не испортило вам настроение и не выбило из рабочего ритма. Сейчас важно быстро адаптироваться к различным ситуациям. А финансы появятся тогда, когда вы перестанете на них сильно рассчитывать.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Все запланированные траты никак не скажутся на вашем бюджете, денег хватит также на приятные мелочи: внезапные встречи с подругами в ресторане, визит в кино, парикмахерскую, новую помаду или очередное яркое платье. Эти покупки сделают вас увереннее и помогут достичь успеха в работе и личной жизни. Май в целом будет благоприятным для финансовых сделок и вложений.