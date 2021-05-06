"Укрзализныця" (УЗ), которая поднимет цены на билеты до конца года, возобновит международные железнодорожные перевозки. Председателя правления УЗ Иван Юрик заявил, что на сегодняшний день достигнуты соответствующие договоренности с Австрией и Венгрией.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в среду, 6 мая.

Юрик рассказал, что международные железнодорожные путешествия возобновятся уже в первый летний месяц.

Также он добавил, что "Укрзализныця" уже получила согласование по курсирования беспересадочных вагонов Киев - Вена с июня. Также планируется восстановить поезда, курсирующие по маршруту Чоп - Захонь.

"На международных маршрутах будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий. Ведь безопасность и здоровье наших сограждан на первом месте", - сказал Иван Юрик.

Кроме того, добавил он, сейчас ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной дорогой о возобновлении скоростного сообщения между странами.

Отметим, что пока что для украинцев пока что нет свободного доступа в страны ЕС. Ни Австрия, ни Венгрия также не сообщали о желании открыть границу с нашей страной.

Ранее мы рассказывали, что в 5 мая в Украине не осталось регионов, куда бы не ходили поезда из-за коронавируса.

Также сообщали, что "Укрзализныця" запускает пригородную электричку с вагонами для велосипедистов.