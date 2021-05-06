Возможное введение "паспортов вакцинации" в Украине поддерживает только 27% граждан, при этом против такого введения документа, в котором будет содержаться информация о наличии прививки от коронавируса, треть украинцев (34%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса Research & Branding Group.

В то время как 27% украинцев поддерживают введения "сертификата вакцинации", а 34% против этого, треть (30%) населения страны не безразлично относится к этому вопросу, а 9% - еще не определились со своим мнением.

В то же время, использование "сертификата вакцинации" для зарубежных поездок считает оправданным 44% украинцев, применение документа для публичных мероприятий и поездок по Украине оправданным считают 4% и 3% респондентов соответственно.

При этом 16% опрошенных считают оправданным использование прививочного сертификата во всех аспектах повседневной жизни, а 3% считают документ совсем не нужным. 30% украинцев не определились со своей точкой зрения.

Социологи опросили 1804 респондента в возрасте от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face) в период с 23 по 30 апреля 2021 года. В опросе участвовали жители всех регионов Украины, кроме временно неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, оккупированного Крыма и Севастополя. Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,4%.

Напомним, Минздрав Украины планирует запустить сертификаты вакцинации до 1 июля.

Также сообщалось, что на территории Евросоюза такие документы могут появится уже в середине июня.