С четверга, 6 мая, в столице Мальдив Мале в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом вводят комендантский час.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Агентства по охране здоровья Мальдивских островов.

"В рамках наших усилий по сдерживанию распространения Covid-19, начиная с сегодняшнего дня (6 мая 2021 года) в районе Большого Мале (Мале, Хулхумале, Виллимале) будет введен комендантский час с 21:00 до 4:00", - сообщили в ведомстве.

Комендантский час не будет распространяться на граждан со спецпропусками. Их полиция будет выдавать курьерам, а также гражданам с неотложными нуждами.

Кроме того, в Мале с 7 мая в связи с карантином закроют тренажерные залы, салоны красоты и кинотеатры.

В среду, 5 мая, на Мальдивах было зафиксировано более 700 новых заболевших, общее число заразившихся с начала пандемии превысило 32 тысяч человек (при населении в чуть более 530 тысяч человек).

Напомним, комендантский час в связи с пандемией коронавируса действует в Австрии.

Также мы писали о том, что Турция в Рамадан увеличила время комендантского часа и закрыла междугороднее сообщение из-за коронавируса.