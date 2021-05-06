Минздрав Украины планирует разработать и запустить ковид-сертификат в стране до 1 июля. В нем будут содержаться данные о вакцинации, результатах ПЦР-тестов на коронавирус и выздоровлении от Covid-19.

Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минздрава.

В ведомстве сообщили, что ковидные сертификаты - это рабочее название внутреннего документа, который будет содержать данные о вакцинации, о сделанных негативные ПЦР-тестах или выздоровлении от Covid-19.

Минздрав и Минцифры разрабатывают документ с учетом требований Digital Green Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ. Его цель - свободное и безопасное передвижение граждан во время пандемии коронавируса. Данные в такие сертификаты будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам документ можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале "Дія".

До внедрения ковидных сертификатов украинцы, которым сделали две дозы прививки, смогут получить по их запросу и при необходимости предъявления при пересечении государственной границы бумажное Международное свидетельство о вакцинации, которое сейчас является действующим.

"Мы знаем, какие потенциальные данные будут вносить в ковидные сертификаты в европейских странах, вокруг чего идет дискуссия. Мое видение - нам нужно давать возможность внести все необходимые данные, делать свой украинский сертификат, который затем будет интегрирован с сертификатами ЕС", - сказал Максим Степанов.

Напомним, в Евросоюзе ковид-паспорта с данными о вакцинации от коронавируса планируют внедрить уже в июне.

Также мы писали о том, что страны G20 уже также поддержали введение паспортов вакцинации для туристов.