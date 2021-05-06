Журнал Forbes обнародовал сотню самых богатых украинцев. Возглавили рейтинг 2021-го года олигархи Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго. Кроме того, состояние самых богатых украинцев выросло на 42% за год.

Ежегодный рейтинг появился в майском номере.

Первая десятка выглядит следующим образом:

Ринат Ахметов - $7,6 млрд Виктор Пинчук - $2,5 млрд; Константин Жеваго - $2,4 млрд; Игорь Коломойский - $1,8 млрд; Геннадий Боголюбов - $1,7 млрд; Александр Герега, Галина Герега - $1,7 млрд; Петр Порошенко - $1,6 млрд; Вадим Новинский - $1,4 млрд; Александр Ярославский - $820 млн; Юрий Косюк - $780 млн.

По данным Forbes, 76 участников из первой сотни украинских олигархов за год увеличили свое состояние до 44,5 млрд долларов (на 42%).

14 участников попали в список впервые. Их общее состояние превышает три миллиарда долларов. Среди новых участников - Виктор Медведчук (620 млн долларов), Александр Конотопский (340 млн долларов), Александр Косован (235 млн долларов), Екатерина Костерева (190 млн долларов), Николай Удянский (180 млн долларов) и другие.

По словам составителей рейтинга, увеличению активов богатейших украинцев способствовал рост котировок ключевых экспортных товаров - нефти, стали, пшеницы и кукурузы.

Напомним, недавно Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров мира. В этом списке Ринат Ахметов - 327-й.

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