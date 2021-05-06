Госсекретарь США Энтони Блинкен высоко оценивает то, что Украина проявила сдержанность во время стягивания российских войск к ее границам.

Об этом он заявил в ходе пресс-брифинга по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Блинкена, Россия отвела "некоторую часть войск" от границ Украины, однако "значительная часть" вооруженных сил РФ в этом регионе сохраняется.

"Поэтому Россия может за короткий промежуток времени начать агрессивно действовать, если захочет. Сдерживание, которое проявила Украина - реальное и высоко ценится. Украина не отвечает на провокации. Это обсуждалось на заседании НАТО и G7", - заявил глава Госдепа США.

Также он заявил, что США обсуждают с украинской стороной предоставление Киеву помощи в вопросах дипломатии. Кроме того, глава Госдепа отметил, что в ходе переговоров обсуждались вопросы дипломатии и Минский процесс по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Мы обсудили вопрос дипломатии, Минский процесс, обязательства в рамках этого соглашения. И рассматриваем возможность, как можно содействовать дипломатии. Но Россия продолжает не действовать в рамках доброй воли. Это касается и Крыма, и Донбасса. Важно восстановить границы в рамках законов Украины", - добавил Блинкен.

Напомним, согласно тексту Минских соглашений, возвращение контроля над государственной границей на Донбассе должно начаться после проведения в неподконтрольных Киеву районах Донбасса местных выборов, а закончится после вступления в силу изменений в Конституцию касательно особого статуса региона. Однако Блинкен в своем выступлении не упомянул необходимость проведения выборов в ОРДЛО, а также внесения изменений в Конституцию.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский говорил о необходимости переписать Минские соглашения и привлечь к "нормандскому формату" США и Канаду.

Ранее "Страна" разбиралась, почему Россия не отвела войска от границ с Украиной и поможет ли визит Блинкена в Киев снизить "градус накала" в сложившейся ситуации.