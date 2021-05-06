Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Офисе президента обсудили продвижение реформ в Украине и ситуацию с "Нафтогазом".

Об этом стало известно из совместного брифинга госсекретаря США и украинского лидера в Киеве.

В ходе пресс-конференции были заданы вопросы об "откате реформ" и ситуации с НАК "Нафтогаз" (имеется в виду увольнение Коболева - Ред.). Однако Владимир Зеленский ушёл от ответа, рассказав лишь о своих успехах в реформах.

В свою очередь Энтони Блинкен начал издалека. По его мнению, для Украины есть две угрозы - внешняя (Россия) и внутренняя (олигархи). Он подтвердил, что обсуждал с Зеленским ситуацию с корпоративным управлением (и не только по НАК), а также судебную реформу сферы. Какие конкретно акценты расставлял - не сказал.

"Мы обсудили вопрос реформ. Перед Украиной стоят два вызова. Первый - Россия. Второй - олигархи и коррупция, которые работают против интересов Украины. В этом контексте мы говорили о продолжении работы в отношении корпоративного администрирования. Это касается Нафтогаза, независимости антикоррупционного суда, реформ службы безопасности", - сказал Блинкен.

После этого госсекретарь США отметил, что у Зеленского есть и успехи в ряде реформ. Например, по земле. На этом вопросе брифинг закончился.

"Президент сказал, что сохраняются вызовы. Но есть и земельный закон, и парламентская неприкосновенность. Эти законы важны, но не менее важно их исполнение. Украинский народ хочет видеть исполнение законов. И это включает в себя борьбы с коррупцией", - резюмировал госсекретарь.

Напомним, Энтони Блинкен приехал в Киев с официальным визитом, за ходом которого "Страна" следит в обновляемом материале.

Также сообщалось, что Зеленский пригласил президента США Джо Байдена на День Независимости Украины, однако Блинкен ответил, что глава Белого дома пока не может совершить визит.