Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отведение войск от границ Украины, о котором заявляли в Минобороны РФ, коснулось только аннексированного Крыма. При этом, по его данным, в приграничных территориях остаются десятки тысяч российских военных и техники.

Об этом Зеленский заявил 6 мая в ходе брифинга по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"О численности контингента России. То, что мы видим, - это десятки тысяч человек и техники. Мы видим и отмечаем: 3,5 тысячи военных, которые только начали отведение войск, которые покинули временно оккупированный Крым. В остальных местах не увидели (отведения российских войск - Ред.). Поэтому угроза сохраняется. Мы отмечаем, что уменьшилось количество снайперских обстрелов", - сказал Владимир Зеленский.

Глава Госдепа США также подтвердил, что значительная часть российских войск остается у границ Украины.

"Россия отвела некоторую часть войск. Но значительная часть войск сохраняется. Поэтому Россия может за короткий промежуток времени начать агрессивно действовать, если захочет. Сдерживание, которое проявила Украина, - реальное и высоко ценится. Украина не отвечает на провокации. Это обсуждалось на заседании НАТО и G7. Мы обсуждаем помощь Украине в вопросах безопасности. Мы обсудили вопрос дипломатии, Минский процесс, обязательства в рамках этого соглашения. И рассматриваем возможность, как можно содействовать дипломатии. Но Россия продолжает не действовать в рамках доброй воли. Это касается и Крыма, и Донбасса. Важно восстановить кордоны в рамках законов Украины..." - заявил Блинкен.

Напомним, "Страна" ранее уже писала о том, что американские СМИ со ссылкой на данные Пентагона сообщили, что на границе с Украиной остается 80 тысяч российских солдат. Мы анализировали, почему Россия не отвела войска от Украины и как это будет решать Блинкен.

Также мы публикуем главные заявления главы Госдепа США Энтони Блинкена во время его визита в Украину.