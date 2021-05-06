Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Украине мешают Россия и олигархи.

"Украине мешают внешние силы - Россия, и внутренние силы - олигархи, которые преследуют свои цели", - сказал Блинкен.

По его словам, страны G7 поддерживают суверенитет и независимость Украины.

"Я только вернулся из Лондона. Страны G7 поддерживают суверенитет и независимость Украины", - сказал госсекретарь.

Кроме того, Блинкен заявил, что наблюдается большая концентрация российских войск на границе с Украиной, хотя и частично они были отведены.

Также он рассказал о том, какие встречи он уже провел в Киеве и о планах на сегодняшний день.

"Я пообщался с представителями фракций, митрополит Епифаний провел экскурсию в храме, встретился с главой МИД - мы общаемся с ним с первых дней моей работы на посту. Я глубоко почтил память погибших, которые лишились жизни в борьбе за независимость Украины. У меня будет встреча с премьер-министром и очень мощным гражданским обществом…", - сказал Блинкен.

Напомним, Кулеба назвал Блинкена другом и заявил о взаимодействии Украины и США как демократических союзников.

Также мы публикуем главные заявления главы Госдепа США Энтони Блинкена во время его визита в Украину.