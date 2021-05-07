Сегодня 26-й лунный день, когда убывающая Луна находится в знаке Зодиака Рыбы. В этот день представители гороскопа могут совершать глупые поступки и непредсказуемые действия из-за эмоциональной нестабильности, ссор, пустой болтовни и авантюр. Чтобы избежать напряжения и не ввязываться в конфликты, нужно ограничить круг общения только приятными людьми.

Это вполне могут быть четыре знака Зодиака, которых астрологи называют обладателями "самой доброй души":

1 место - Рыбы (21.02 - 20.03)

Стоит перед этим знаком только заикнуться о том, что вам чего-то не хватает, как он тут же даст вам это. Очень часто Рыбы проявляют нежные чувства по отношению к тем, кого любят. Они эмоциональные и ранимые, но не любят растрачивать энергию на гнев и злость. В минуты апатии звезды советуют направить внимание Рыб на творчество, путешествия, приятные встречи с друзьями или романтические вечера с любимыми. Получив самую малость доброты, они вернут вам её в стократном размере.

2 место - Девы (24.08 - 23.09)

Девы умеют быть благодарными и помнят радостные и добрые моменты даже по прошествии многих лет. Они умеют признавать свою вину и сглаживать острые углы в любой жизненной ситуации. К тому же, это отличные советчики и когда необходимо, они всегда придут вам на помощь. Единственным минусом их доброты можно назвать только то, что некоторые люди воспринимают ее как должное и пользуются их доверчивостью. Чтобы уберечься от обмана, Девам необходимо быть осмотрительнее. Особенно во взаимоотношениях с противоположным полом.

3 место - Львы (23.07 - 23.08)

Насколько велико эго Львов, настолько же велико их сердце. Даже после расставания с некогда близким человеком, они остаются приветливыми, умеют хранить секреты и не опустятся до сплетен и козней за спиной. Львы всех знакомых считают своими "родственными душами", а с предателями стараются не иметь никаких дел и решительно вычеркивают их из своей жизни. При всем этом, они обладают честью и достоинством. Именно поэтому они занимают третье место среди самых милых знаков зодиака.

4 место - Близнецы (22.05 - 21.06)

Близнецы добрые, но далеко не со всеми. Они коммуникабельные и легкие на подъем, открыты миру и новым знакомствам. Это классические экстраверты, которые предпочтут шумную компанию уютным посиделкам дома. Они всегда готовы прийти на помощь другу, даже если их об этом не просят. Часто Близнецы бывают добрыми даже с теми, кто обошелся с ними подло. Они умеют прощать и забывать обиды. Поэтому занимают четвертое место самых добрых представителей Зодиака, которые предпочитают нести в мир свет и позитив.

Напомним, ранее "Страна" писала про знаки Зодиака, которые умеют поддерживать друзей, когда сами нуждаются в утешении.

Также читателям будет интересен восточный гороскоп на 2021 год о том, чего ждать всем от белого Быка.