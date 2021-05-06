Принца Лихтенштейна обвинили в убийстве самого большого медведя в Румынии. Экологические организации заявили, что принц застрелил животное по имени Артур на охраняемой территории, а должен был убить медведицу Эмануэль.

Об этом пишет The Guardian.

Hумынская неправительственная организация Agent Green и австрийская неправительственная организация VGT утверждают, что медведь был застрелен в марте в заповедной зоне Карпат принцем Эмануэлем фон унд цу Лихтенштейном.

По данным организаций, в марте проживающий в Ригерсбурге в Австрии принц получил от министерства окружающей среды Румынии официальное разрешение на отстрел медведицы Эмануэль, нападавшей на фермерские хозяйства.

В то же время активисты говорят, вместо охоты на медведицу Эмануэль застрелил 17-летнего бурого медведя по кличке Артур, который обитал в безлюдной охраняемой местности и несколько лет находился под наблюдением экологов.

"Но на самом деле принц убил не проблемную медведицу, а самца, который жил глубоко в лесу и никогда не приближался к этим местам", - утверждают экологи.

В свою очередь, президент организации Agent Green Габриэль Паун сказал, что Артуру действительно было 17 лет, и он был самым крупным медведем в Румынии, и, вероятно, самым большим медведем в Европейском Союзе.

"Он (принц - Ред.) убил медведя и забрал домой самый большой трофей, чтобы повесить его на стену", - сказал Паун.

Судя по документам, имеющимся в распоряжении организации, за убийство Артура принц получил 592,8 рейтинговых очка из 600 возможных, что является рекордом в индустрии трофейной охоты. За добычу медведя Эмануэль он заплатил семь тысяч евро.

Представители принца отказались от каких-либо комментариев по этому поводу, а в министерстве окружающей среды Румынии заявили, что начали расследование инцидента.

Отметим, что трофейная охота в Румынии запрещена с 2016 года, а бурые медведи находятся под охраной в соответствии с международными и местными законами.

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