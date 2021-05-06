Бывший президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко проиллюстрировал свой пост о встрече госсекретаря США Энтони Блинкена с лидерами парламентских фракций фотографией 2015 года.

При этом снимок был сделан, когда Блинкен посетил Киев в качестве заместителя главы Госдепа США.

"Рад новой встрече с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, госпожа Нуланд и господином Рикером, замечательной "украинской командой" новой американской администрации. Передал теплые приветствия другу Украины Президенту Байдену, пожелал успехов в укреплении американского лидерства в мире и быстром преодолении вызовов. (...) Беседа состоялась в рамках встречи госсекретаря с руководителями парламентских фракций Верховной Рады Украины", - написал экс-президент Украины в Facebook.

При этом свой текст, посвященный визиту Блинкена, он продублировал и на английском языке.

Отметим, что на фото, сделанном еще 6 марта 2015 года корреспондентом УНИАН, Блинкен жмет руку Порошенко.

Если не знать, каким годом датирован этот снимок, может создаться впечатление, что госсекретарь США сегодня провел отдельную личную встречу с бывшим президентом Украины, однако это не так - их контакт ограничился встречей на уровне глав фракций Верховной Рады при участии спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Также сторонники Порошенко опубликовали фотографию с сегодняшней встречи Зеленского с Блинкеном, на которой они вместо рукопожатия, из-за пандемии коронавируса, прибегли к приветствию локтем

Фото: Офис президента

Тем временем сторонники бывшего президента в социальных сетях принялись распространять это старое фото в качестве "подтверждения" двустороннего контакта Блинкена и Порошенко. Блогер Богдан Процишин подписал снимок словами: "Очень хочу увидеть выражение лица Зеленского сейчас. Прям сильно". Предположительно, он допустил, что действующий глава государства был бы возмущен личной встречей госсекретаря США с бывшим президентом Украины.

При этом подписчики Процишина, даже узнав о том, что фото было сделано 6 лет назад, принялись утверждать, что это ничего не меняет "в сути новости".

Также сторонники Порошенко опубликовали фотографию с сегодняшней встречи Зеленского с Блинкеном, на которой они вместо рукопожатия, из-за пандемии коронавируса, прибегли к приветствию локтем.

Этот жест был воспринят противниками Зеленского как отсутствие "простого человеческого доверия" между сторонами.

Позже в сети появилось фото с реальной встречи. На ней видно, что напротив Блинкена сидит спикер Разумков, а сам Порошенко находится на расстоянии от гостя из США.

Напомним, Блинкен также сегодня провел переговоры с Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Ранее мы подробно разбирались, чего ждать от визита госсекретаря США в Киев.

"Страна" ведет прямую текстовую трансляцию событий вокруг приезда Блинкена в Украину.