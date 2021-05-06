В Кремле прокомментировали информацию журналиста-расследователя из группы Bellingcat Христо Грозева о том, что Александр Петров и Руслан Боширов, которых подозревают в причастности ко взрывам на военных складах в Чехии, работают в администрации президента РФ. Пресс-секретарь Путина заявил, что в АП "нет подразделения по спортивному питанию".

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает "РИА Новости".

По данным Грозева, Петров и Боширов перешли из ГРУ в администрацию президента и теперь являются "представителями Кремля в разных российских регионах".

"Там (в администрации президента - Ред.) нет подразделения по спортивному питанию", - сказал Песков.

Отметим, что Петров и Боширов в интервью RT в 2018 году говорили, что занимаются бизнесом, связанным с фитнес-индустрией и спортивным питанием.

Напомним, ранее в Bellingcat заявили, что Петров и Боширов были в Чехии перед взрывом на военных складах.

После этого генеральный прокурор Чехии Павел Земан подтвердил, что подозреваемые в организации взрыва на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году причастны к "делу Скрипалей".