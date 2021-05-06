В четверг, 6 мая, в Киеве проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Для меня лично и для Украины очень приятно и это честь - принимать делегацию Соединенных Штатов Америки, нашего стратегического партнера, на таком высоком уровне. Это очень важно прежде всего для украинского народа, для нашей независимости и суверенитета, который, начиная с 2014 года, США поддерживают, и мы благодарны вам за эту поддержку", - сказал Зеленский, обращаясь к Блинкену.

После завершения переговоров Зеленский и Блинкен дадут короткий брифинг. Также сообщается, что в рамках визита Энтони Блинкен встретится и с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и другими официальными лицами.

Напомним, "Страна" публикует главные заявления главы Госдепа США во время его визита в Украину.

Также мы сообщали о том, как прошла встреча Блинкена с главами фракций, на которой просили назначить Квин постоянным послом США.