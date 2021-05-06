В Румынии утвердили проект решения о бесплатном предоставлении Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Кроме Украины препарат предоставят Молдове.

Об заявил премьер-министр Румынии Флорин Кыцу на пресс-конференции в четверг, 6 мая.

"На заседании правительства мы одобрили проект постановления, которым мы безвозмездно передаем еще 100 000 доз вакцины AstraZeneca Молдове, и мы также подготовили детали для пожертвования 100 000 доз вакцины Украине", – сказал премьер-министр.

Напомним, 23 апреля в Украину в рамках программы COVAX прибыло 367 200 доз вакцины AstraZeneca южнокорейского производства. Часть доз используют для второй прививки тем, кто получил первую дозу в феврале.

Также сообщалось, что Французская прокуратура начала расследование по факту непреднамеренного убийства после трех смертей вакцинированных препаратом AstraZeneca.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему от AstraZeneca отказались крупнейшие страны Евросоюза, однако препарат решила использовать Украина.