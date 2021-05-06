Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главами парламентских фракций и председателем Рады Дмитрием Разумковым заявил, что США являются стратегическим союзником Украины в сфере безопасности и построения демократических институций.

Об этом в комментарии "Стране" сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Встреча Блинкена с главами других фракций и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым состоялась в Киеве 6 мая. На ней также присутствовали заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд и и.о. помощника заместителя госсекретаря США посол Филипп Рикер.

Во время встречи госсекретарь рассказал о том, что на саммите G7 вопрос поддержки Украины был основным, как и на встрече стран-членов НАТО. Учитывая это, Давид Арахамия обратился с просьбой изучить возможность заключения двустороннего договора о стратегическом военном сотрудничестве между США и Украиной.

Также Блинкен заявил, что США являются стратегическим союзником Украины в сфере безопасности и построения демократических институций. По его словам, есть максимальная поддержка Украины со стороны Джо Байдена, Госдепартамента. Также - двухпартийная поддержка в Сенате.

"Поэтому нам надо двигаться вперед и развивать демократию", - сказал Давид Арахамия.

Кроме того, украинская сторона попросила поддержки в получении ПДЧ в НАТО и заверила, что Украина будет продолжать реформы. Также прозвучала просьба назначить временную поверенную по Украине Кристину Квин послом на постоянной основе, а также назначить нового спецпредставителя.

Пресс-служба лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, сообщила "Стране", что в рамках встречи в Раде с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и в. о. помощника заместителя госсекретаря США послом Филиппом Рикером, Тимошенко обратилась к США с просьбой, как можно быстрее помочь Украине приобрести качественные вакцины Pfizer для защиты граждан Украины в условиях пандемии коронавируса.

"Сегодня чрезвычайно сложная ситуация в борьбе с COVID-19. Мы наблюдаем серьезное отставание в темпах вакцинации украинцев. Я обращаюсь к Президенту и Правительству США с просьбой как можно быстрее помочь приобрести качественные вакцины Pfizer для защиты наших граждан. Нет ничего важнее здоровья и жизни людей", - сказала Юлия Тимошенко.

Стороны также обсудили ситуацию в Украине и отношения между нашим государством и США. Отдельное внимание уделили обсуждению путей прекращения войны на Востоке Украины и возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Напомним, Кулеба назвал Блинкена другом и заявил о взаимодействии Украины и США как демократических союзников.

Также мы писали о том, что Блинкен заявил, что прибыл в Киев усилить партнерство США и Украины.