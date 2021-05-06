В Чечне задержали двух женщин и мужчину, которых власти подозревают в занятии колдовством: Розу Исмаилову, Есимат Успахаджиеву и Адама Афтаева. Их отчитали перед камерами чеченского государственного телеканала "Грозный". После все задержанные извинились за свои действия.

Об этом сообщает издание "Грозный.Информ"

Ранее все трое уже попадались в поле зрения полиции.

На Розу Исмаилову жаловались односельчане и родственники. Её обвиняли в колдовстве и вредительстве окружающим. Один из односельчан на крыше её дома нашел много предметов колдовства.

В свою очередь богослов из Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев провёл с Розой профилактическую беседу, при этом она и отвергала все обвинения при имеющихся доказательствах её вины.

Троюродный брат Розы рассказал богослову, что женщина издевалась над своей матерью.

"В один день, когда я зашёл проведать свою дальнюю родственницу, она сидела рядом с ней и шептала ей что-то на непонятном языке и дула в ухо. Так и не дождавшись ответа на своё приветствие, я подошёл к её матери, положил ей руку на лоб и понял, что она была давно мертва", - рассказал мужчина.

Есимат Успахаджиеву также поймали второй раз. Она призналась, что её уговорили продолжить "колдовать" пообещав, что об этом никто не узнает.

Все трое задержанные публично извинились и пообещали, что впредь не будут этим заниматься проведением магических обрядов. После этого их отпустили.

Ранее мы рассказывали, что в английской деревне жители были встревожены сатанинскими символами на церкви и трупах убитых овец.

Также сообщали, что в Африке выросло число человеческих жертв местных колдунов.