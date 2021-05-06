Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что подозрение, которое получил экс-атошник, зарезавший мужчину, было вручено преждевременно и необоснованно.

Об этом со ссылкой на Авакова в Facebook сообщила пресс-служба МВД Украины.

Так глава ведомства высказался об инциденте, который произошел 2 мая в Тернопольской области. Там компания мужчин пришла домой к сделавшему им замечание на дискотеке экс-атошнику, чтобы выяснить с ним отношения. Бывший военнослужащий вышел к ним с ножом и зарезал одного из компании. В итоге экс-атошнику объявили о подозрении по факту умышленного убийства при превышении пределов необходимой обороны.

Аваков заявил, что следствие по делу будет передано в Главное следственное управление Нацполиции, а следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.

"Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, к его дому, пришли пятеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений", - заявил министр.

По словам Авакова, право на самооборону и защиту своего жилища, кроме случаев превышения мер необходимой самообороны, гарантировано законом. По его словам, следствие будет полным, беспристрастным и объективным.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Черниговской области бывший участник АТО убил односельчан и едва не покончил с собой.

Также мы писали о том, как один атошник застрелил другого из-за спора, кто лучше - Зеленский или Порошенко.