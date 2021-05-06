В Соединенных Штатах выдвинули интересную версию о присутствии российских войск на границе с Украиной.

Влиятельное издание The New York Times пишет, что Путин смог выполнить свою главную задачу - показать Украине предел ее поддержки со стороны Запада. Что в случае эскалации Киеву помогут лишь добрым словом, а не реальными действиями.

При этом среди американских властей после путинской демонстрации силы главенствует позиция, что нельзя массированно вооружать Украину - это может вызвать вторжение России.

Тем более что войска от украинских границ РФ, по сути, никуда не отвела. Об этом изданию заявили в Пентагоне.

Все эти посылы опровергают заявления Киева о том, что Москва испугалась "твердой позиции Украины" и вернула солдат в казармы. То есть ситуация для Украины остается угрожающей. И Штаты сейчас заинтересованы "снизить температуру", пишет New York Times.

Что, кстати, является одной из целей киевского визита госсекретаря Энтони Блинкена. И первые комментарии, которые появились по поводу визита, подтверждают эту информацию.

Подробности - в статье "Страны".

80 тысяч солдат РФ остаются у границ Украины

Американское издание в аналитической статье пишет, что на границе с Украиной остается 80 тысяч российских солдат. Такие данные авторам предоставили высокопоставленные источники в Пентагоне.

Россияне, по данным военного ведомства, на самом деле отвели от кордонов лишь несколько тысяч своих военных. А бронетехника и грузовые автомобили остались преимущественно на местах.

"Они сохранили угрожающие силы в регионе и отвели только небольшую группу войск. Мне это говорит о том, что они могут вернуться позже, когда время и обстоятельства будут более выгодными для России", - подтвердил газете генерал-майор Майкл Репасс, действующий советник НАТО по специальным операциям в Украине (примечательно, что в Альянсе вообще существует подобный департамент - Ред.).

Войска, как считает издание, держат на границе по двум причинам.

1. Первая причина - из-за учений НАТО в Европе. Во вторник начались военные сборы Defender Europe, где участвуют 28 тысяч солдат альянса. Учения будут идти два месяца на территории Восточной Европы - "у порога господина Путина", пишут американские журналисты.

А в июне НАТО проведет еще одно учение Steadfast Defender в Румынии и Португалии. "Крупные учения НАТО почти наверняка повлияли на решение России сохранить значительное присутствие войск на российско-украинской границе", - сказал изданию Джеймс Ставридис, бывший командующий НАТО.

По его мнению, мессидж Владимира Путина простой: Украине не следует даже думать о членстве в НАТО. А НАТО не должно его предлагать. Любое движение в этом направлении приведет к вмешательству России.

То есть не только с военными играми Альянса связывают в США сосредоточение войск у границ Украины. А с более широкой перспективой вхождения Киева в атлантические военные структуры.

2. Вторая причина - показать Украине, что Запад ее защищать не станет.

"По словам официальных лиц, Путин вполне может попытаться проверить решимость Байдена. Но опасность состоит в том, что любое наращивание военной мощи может выйти из-под контроля или спровоцировать более глубокий кризис", - пишет издание.

Под кризисом имеется в виду риск, например, случайно сбитого самолета или других последствий, после которых последует эскалация конфликта. Но именно эту напряженность и считают в Штатах частью стратегии Путина.

"Американские официальные лица говорят, что они по-прежнему не понимают целей Путина при наращивании войск и в том, что их не вывели до конца. Эта двусмысленность может быть частью плана российского лидера", - пишет The New York Times.

Именно поэтому госсекретарь Энтони Блинкен в Киеве "будет искать способы снизить температуру в регионе", считают собеседники газеты в Госдепартаменте. Но насколько это получится, пока у границ Украины мощная группировка войск, непонятно.

Некоторые официальные лица рассказали изданию, что развертывание войск в основном направлено на то, чтобы "показать блеф Соединенных Штатов и Европы и прояснить для Киева пределы поддержки Запада".

По этой теории, Россия хочет вызвать реакцию Запада - но ту реакцию, которая не оправдает надежд украинских властей.

"Россия, возможно, уже достигла этой цели. Соединенные Штаты заявили, что готовы ввести новые санкции против Москвы, и выразили решительную поддержку Украине. Но администрация г-на Байдена не предприняла никаких шагов для продвижения к членству в НАТО или значительного увеличения военной помощи Киеву", - пишет газета.

Правда, как признают эксперты, оказание такой помощи связано с определенными трудностями. Чиновники в общении с The New York Times говорят, что массовая открытая военная помощь вызовет жесткую реакцию Москвы.

"Хитрость заключается в том, чтобы укрепить украинскую армию так, чтобы вторжение России выглядело для нее "утомительным". Но не в усилении вооруженных сил (Украины - Ред.) до такой степени, что Россия почувствует угрозу и должна действовать", - заявили газете высокопоставленные источники.

"Пэтриотов" можно не ждать

Что означает статья The New York Times?

Последняя цитата материала содержит интересное признание. Особенно - для сторонников военного решения вопроса Донбасса и в перспективе Крыма.

Обличенные властью собеседники влиятельной американской газеты прямо говорят, что нельзя слишком укреплять ВСУ - чтобы не провоцировать Россию.

Но очевидно, что без многомиллиардной военной помощи Украина не имеет шансов противостоять РФ и вернуть силой утраченные территории. Запад показал, что такую помощь оказывать не готов.

В общем, мечты о "Пэтриотах" или других серьезных вливаниях в украинскую оборону пока останутся мечтами.

Именно этих целей добивался Путин, подводя войска к границе, как считают в США. Он показал, что любая попытка перевести Украину в статус члена НАТО или накачать ее американским вооружением/войсками или деньгами на оборону - приведет к плачевным последствиям.

И, судя по заявлениям официальных лиц, которые цитировались выше, в Вашингтоне намек поняли. И теперь пишут, что Блинкен приехал в Киев "понизить температуру".

Судя по первым данным о содержании визита госсекретаря, это действительно так и есть.

Как сказал источник "Страны", который присутствовал на встрече госсекретаря Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд с руководителями фракций Рады, в ответ на просьбы ускорить принятие Украины в НАТО, Нуланд призвала не педалировать эту тему.

"Ответный сигнал от Нуланд - по НАТО тему не педалируйте, занимайтесь реформами, вывеска вам ничего не даст", - сказал источник.