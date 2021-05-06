В пятницу, 7 мая, на юге и востоке Украины потеплеет до +22 градусов. В западных областях немного похолодает, столбики термометров опустятся до +13...+15 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Эта свежесть, а если честно - похолодание, распространится в субботу на всю западную часть, северные области и большинство центральных областей", - написала синоптик.

Согласно ее прогнозу, атмосферный фронт станет причиной дождей в западных и северных регионах, а также в центре Украины и Одесской области. В большинстве областей южной и восточной Украины будет сухая погода, без осадков.

В Киеве в пятницу днем пройдет дождь, температура воздуха днем ожидается +17...+18 градусов. Однако в субботу в столице похолодает до +12...+14. В воскресенье же снова начнет теплеть.

"Воскресенье, когда многие украинцы будут посещать кладбище и поминать своих умерших, обещает солнечную и сравнительно теплую погоду, лишь в восточных областях Украины задержится дождливый атмосферный фронт и будет немного прохладнее. Следующая неделя принесет такое тепло, как нам надо", - написала Диденко.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, май в Украине будет теплым, но не обойдется без похолодания и ливней.

Также "Страна" сообщала, что в этом году средняя температура воздуха в мае будет выше многолетних значений.