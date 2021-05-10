Эта неделя обещает всем знакам Зодиака массу неотложных дел, некоторые из которых займут все свободное время и отвлекут от реализации главной цели. Мечты также рискуют остаться неосуществимыми из-за неверного распределения финансов, сомнительных денежных решений 11 и 12 мая и некоторых задержек в оформлении документов. С 14 мая воздушные представители Зодиака (Близнецы, Весы, Водолей) станут амбициозными, вас посетят вдохновляющие эмоции.

В понедельник, 10 мая, когда Луна будет убывающей, лучше отказаться от важных дел и постараться не перегружать себя эмоционально или физически. Этот день важно посвятить отдыху.

11 мая - новолуние в Тельце, когда спокойствие будет зависеть от стабильности. Для каждого знака Зодиака важно воспитывать чувство уважения к себе самому, не зависеть от материальных ценностей и мнения окружающих. В этот день можно заниматься расширением своего круга общения, устраивать вечеринки самому или соглашаться на приглашения друзей.

С 12 по 16 мая - растущая Луна, которая благоприятствует новым знаниям, усвоению интересной информации, необходимых для полезных свершений в будущем.

Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе Овны успеют сделать все, что запланировали, благодаря спокойствию в личной жизни. Чтобы не разрушить идиллию, важно совладать со своими эмоциями и никому не рассказывать о своих планах. Держите свои цели в тайне ото всех.

Телец (21.04 - 21.05)

Тельцов озарят прямо-таки наполеоновские планы, которые мгновенно поменяют ваш уровень восприятия окружающего мира. Смело принимайте поступающие вам предложения, соглашайтесь на участие в новых проектах - они принесут вам внушительную прибыль.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Звезды советуют Близнецам принимать решения самостоятельно, доверившись внутреннему чутью. Обойдитесь без подсказок со стороны и чужих советов, потому что как раз на этой неделе ваша личная жизнь сплетется с карьерой и повлечет изменения.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки могут столкнуться с острой нехваткой финансов, что может повлиять на некоторые ваши решения и незначительно усугубить взаимоотношения с любимым человеком. Звезды предостерегают вас от попыток сэкономить на своем здоровье, поскольку это наиболее важная и неизменная статья расходов для вас.

Лев (23.07 - 23.08)

Особенность этой семидневки для Львов - работа в полсилы, быстрое и легкое решение повседневных дел. Возможно, у вас появится новое увлечение или хобби, которое захватит все ваше внимание, переключит с семейных хлопот на приключения в компании друзей.

Дева (24.08 - 23.09)

На этой неделе в голову Дев неожиданно придут креативные идеи, которые уже к выходным принесут денежный успех. Приступая к реализации замыслов, обратите внимание на порядочных и преданных друзей, которые помогут вам избежать ошибок.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы на этой неделе будут в центре внимания и смогут воплотить все самые амбициозные планы. Важно все события воспринимать легко и с улыбкой, чтобы лишние переживания не сказались на самочувствии. Направьте силы на укрепление деловых связей, а к выходным отправляйтесь за город, чтобы как следует отдохнуть.

Скорпион (24.10 - 22.11)

На этой неделе Скорпионы могут столкнуться с конкуренцией на работе, которая оставит вас не у дел. В этот период все поступающие предложения нужно обсуждать со специалистами. Постарайтесь не ввязываться в спор, направьте энергию на внутрисемейные отношения. С родственниками важно быть уступчивым и добрым.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Для Стрельцов первая половина недели будет удачной для новых знакомств и встреч. На работе потребуется ваше умение концентрироваться и стараться выполнять свои обязанности идеально. Вторую часть недели можно смело потратить на уход за собой, физические упражнения, активный отдых и кардинальную смену образа.

Козерог (22.12 - 20.01)

На этой неделе Козерогам важно исключить самокопание и обсудить с близкими ряд актуальных вопросов и претензий. Если вы несчастливы с вашим партнером, он также может испытывать дискомфорт. Возможно, пришло время предоставить друг другу право на собственное счастье. Выходные посвятите труду и физической активности.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сейчас удача благоволит вам как никогда, хоть вы и оказались на перепутье. Эта неделя станет для вас переломной, постарайтесь наладить рабочие отношения с руководством и коллегами, подбадривайте и поддерживайте друг друга морально. На выходные важно заручиться поддержкой близких. К тому же, они приготовили для вас сюрприз.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Важно проявлять энергичность и профессионализм в работе. Постарайтесь воздержаться от ссор с важными для вас людьми. Некоторые партнеры, с которыми у вас может назревать конфликт, окажутся влиятельными, поэтому разногласия не пройдут для вас бесследно. Под ударом может оказаться не только финансовая, но и амурная сфера.