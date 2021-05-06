Расследование уголовного производство по факту авиакатастрофы под Чугуевом в сентябре 2020 завершено. Подозрения получили шестеро военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Шестеро военнослужащих - командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины, бывший командир воинской части А4104 и два его заместителя, бывший руководитель полетами на аэродроме "Чугуев" и на то время исполняющий обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба - подозреваются в необеспечении безопасности полетов на вверенных им направлениях, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины)", - сообщили в ведомстве.

Досудебным расследованием было установлено, что военные должностные лица допустили ненадлежащую подготовку и утверждение документов об условиях эксплуатации воздушного судна. Также они ненадлежащим образом осуществляли контроль за уровнем подготовки пилотов-инструкторов и учебным процессом, соблюдением мер безопасности при выполнении учебных полетов.

Эти нарушения имели системный характер и были допущены на стадии подготовки к полетам, поскольку на борту самолета находились лица, которые вообще не должны были там быть, на стадии осуществления полета, который был разрешен с нарушением правил эксплуатации летательного аппарата и правил осуществления полетов, а также на стадии, когда произошла кризисная ситуация. Руководством полетов не было принято достаточных адекватных мер для избежания авиакатастрофы.

В настоящее время подозреваемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного производства, которое насчитывает более 60 томов.

Напомним, 25 сентября прошлого года в Харьковской области упал самолет АН-26. Катастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). В результате погибли 26 человек.

В декабре прошлого года ГБР вручило подозрение командующему ВС ВСУ Сергею Дроздову в связи с этой катастрофой.