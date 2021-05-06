Государственный секретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд, которые находятся в Киеве с официальным визитом, провели встречу с лидерами фракций и руководством Верховной Рады.

Источник в Раде сообщил "Стране" подробности этой встречи.

С украинской стороны были спикер Дмитрий Разумков, Петр Порошенко ("Евросолидарность"), Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Юрий Бойко (ОПЗЖ), Осадчук (от "Голоса"), Давид Арахамия ("Слуга народа").

Спикер, по словам источника, сказал о важности реформ и критиковал решение об увольнении Коболева с поста главы НАК "Нафтогаз".

Порошенко делал упор на вступление в НАТО и агрессии России.

Тимошенко просила вакцину и говорила о борьбе с бедностью, критиковала Зеленского.

Бойко выступил за перемирие как базу для Минского процесса. Сказал, что санкции не решают проблему, надо возобновлять диалог США - Россия.

"Ответный сигнал от Нуланд - по НАТО тему не педалируйте, занимайтесь реформами, вывеска вам ничего не даст. По ситуации с увольнением Коболева она сказала, что это проблема и власть не права", - сказал источник.

Блинкен говорил коротко - минуты 3. Сказал, что США поддерживают Украину, но надо бороться с коррупцией и для этого антикоррупционные органы должны быть независимы.

Ситуацию уже прокомментировали и официально участники встречи с украинской стороны.

Так, Порошенко сказал, что Блинкен во время встречи с депутатами Верховной Рады акцентировал на необходимости концентрации усилий в отношении "проведения и защиты реформ в Украине".

Порошенко заявил, что речь идет о реформах корпоративного управления (видимо, в контексте событий в НАК «Нафтогазе» в связи с увольнением Коболева), о реформах, связанных с независимостью антикоррупционной инфраструктуры и верховенством права.

Порошенко сказал, что и государственный секретарь, и Виктория Нуланд "очень глубоко разбираются во всех проблемах Украины", и "мы получили мощную поддержку и мощный месседж о том, что реформы должны быть защищены и продолжены».

Кроме того, по словам Порошенко, стороны обсудили активизацию "нормандского формата" и назначение специального представителя США "для координации действий с Европейским союзом относительно противодействия российской агрессии", а также "важность сотрудничества с Международным валютным фондом".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии телеграмм-каналу PavlovskyNews сказал, что попросил гостей из США изучить возможность закрепления поддержки в двустороннем договоре о стратегическом военном сотрудничестве между Украиной и США.

"На встрече также прозвучала просьба назначить спецпредставителя по Украине и назначить Кристину Квин послом на постоянной основе", - заявил Арахамия.

Напомним, Энтони Блинкен находится в украинской столице с официальным визитом.

Он уже встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Они вместе с Кулебой встретятся с главой ПЦУ Епифанием, возложив вместе цветы к мемориалу памяти о погибших в конфликте на Донбассе. Позже Блинкен с Епифанием посетят Михайловский Златоверхий монастырь. А в 10.45 госсекретарь США встретится с президентом Владимиром Зеленским.