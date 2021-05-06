Кулеба назвал Блинкена другом и заявил о взаимодействии Украины и США как демократических союзников
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 6 мая, встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Об этом он написал в Twitter.
Глава МИД Украины по итогам встречи заявил, что укрепление сотрудничества Украины и США является вкладом в безопасность и успех обоих государств и евроатлантического пространства.
"Важно, что мой коллега и друг Энтони Блинкен осуществляет первый визит в эту часть Европы именно в Украину. Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море - это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства", - написал Кулеба.
Напомним, "Страна" подробно рассказывает о том, как проходит визит главы Госдепа США в Киеве и публикует главные заявления Энтони Блинкена.
Также мы писали о том, что Блинкен заявил, что прибыл в Киев усилить партнерство США и Украины. По его словам, визит в нашу страну - это "важная возможность обсудить с украинскими партнерами российскую агрессию".
Кроме того, мы публиковали полное расписание визита Блинкена в Украину.