Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 6 мая, встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом он написал в Twitter.

Глава МИД Украины по итогам встречи заявил, что укрепление сотрудничества Украины и США является вкладом в безопасность и успех обоих государств и евроатлантического пространства.

"Важно, что мой коллега и друг Энтони Блинкен осуществляет первый визит в эту часть Европы именно в Украину. Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море - это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства", - написал Кулеба.

Напомним, "Страна" подробно рассказывает о том, как проходит визит главы Госдепа США в Киеве и публикует главные заявления Энтони Блинкена.

Также мы писали о том, что Блинкен заявил, что прибыл в Киев усилить партнерство США и Украины. По его словам, визит в нашу страну - это "важная возможность обсудить с украинскими партнерами российскую агрессию".

Кроме того, мы публиковали полное расписание визита Блинкена в Украину.