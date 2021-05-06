"Укравтодор" занимается подготовкой к работам для начала строительства нового автомобильного моста во Львовской области, вместо того, который обрушился несколько дней назад.

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков на своей странице в Facebook.

"Уже начаты работы по ликвидации последствий разрушения и подготовительные работы для будущего строительства. За день разобрали и вывезли части заваленной секции моста", - написал он.

По словам Кубракова, на разрушенном участке расчищают мусор и выполняют необходимые работы для скорейшего восстановления строения. При этом он добавил, что с момента возведения моста его никто капитально не ремонтировал.

"Мост на трассе национального значения Н-17 был построен 61 год назад и находился в предаварийном состоянии, поскольку с момента возведения ни разу капитально не ремонтировался. В 2015-2017 годах на этой трассе провели средний ремонт, но аварийный мост не трогали - на нем просто поменяли верхний слой асфальта", - написал глава "Укравтодра".

По его словам, немедленного ремонта требуют 895 искусственных сооружений по всей Украине. Из них 169 уже находятся в предаварийном состоянии.

Напомним, 3 мая в селе Гаек Львовской области произошел обвал путепровода на автодороге "Н-17 Львов - Луцк". В результате часть дороги стала не проездной, водителям рекомендовали схемы объезда.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" продлила маршрут регионального экспресса Львов - Черновцы, чтобы разгрузить дороги после обвала аварийного моста.