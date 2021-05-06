Верховная Рада в мае собирается принять все законы, которые нужны для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию сообщает пресс-служба политсилы.

"1 июня для нас - крайний срок. И правительство, и парламент, и Офис президента намерены придерживаться этой даты", - заявил Давид Арахамия.

По его словам, речь идет о принятии во втором чтении закона об уголовном наказании чиновников за ложь в декларациях, о внесении изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Арахамия так же заявил, что парламент планирует внести изменения в закон о Национальном банке для укрепления его независимости.

Напомним, недавно послы G7 напомнили Шмыгалю об условиях программы МВФ и макрофинансовой помощи ЕС.

Также мы писали о том, что НБУ хочет получить от МВФ новых кредитов на почти три миллиарда долларов.

В свою очередь МВФ ранее констатировал наличие ряда нерешенных вопросов и ожидание предложений от украинской стороны для продолжения переговоров.