Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что намеченная на лето встреча президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным не противоречит интересам Киева.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства заявил в интервью CNN, обнародованном в четверг, 6 мая.

"Я понимаю тех, кто испытывает обеспокоенность (по поводу встречи - Ред.) из-за недостатка информации, из-за теорий заговора, из-за унаследованного страха измены. Но я смотрю на это с другой точки зрения - с профессиональной дипломатической точки зрения. И я не вижу ничего, что противоречило бы интересам Украины, по крайней мере сейчас", - заявил он.

Кроме того Кулеба назвал предложение главы Белого дома о встрече с российским президентом "прекрасным примером дипломатии".

По мнению главы МИД Украины, возможная встреча позволит Киеву "выиграть время" на фоне роста напряженности на Донбассе, поскольку Москва не будет предпринимать никаких действий, пока планируется встреча.

Напомним, президент США Джо Байден 13 апреля провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным и предложил ему встретиться.

В Белом доме заявили, что встреча Байдена и Путина пройдет летом в одной из стран Европы.

Также мы приводили слова государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что личная встреча президента США с российским лидером была бы полезна обеим странам. В то же время Штаты перейдут к новым контрмерам, если Россия продолжит неконструктивную линию.